Empoli, Zanetti: "Quello del Napoli un rigorino. Contatto nullo"

Vince ancora il Napoli, solo in cima alla classifica a quota 38 punti, ma la gara contro l'Empoli è stata tutt'altro che semplice. A sbloccarla è il calcio di rigore trasformato da Lozano ma conquistato da Osimhen. Pairetto fischia infatti su un contatto tra Marin e l'attaccante azzurro che per il tecnico Zanetti è praticamente nullo: "E' stato un rigorino. L'entità del contatto è veramente nulla, ma l'arbitro ha visto così e ha deciso così. Non si può cambiare", queste le sue parole nel post gara ai microfoni di Dazn.