Euro 2024, Francia in ansia: un titolarissimo in dubbio

© foto di Uefa/Image Sport

Brutte notizie per la nazionale della Francia in vista dell’imminente Europeo che prenderà il via in Germania il prossimo 14 giugno. Il portiere del Milan Mike Maignan ha infatti riportato un problema a un dito durante la sessione mattutina di allenamento e quindi non tornerà in campo per l'ultima gara dei rossoneri contro la Salernitana.

Come riportato dall'Equipe il ct Didier Deschamps è in apprensione per il rischio concreto che uno dei suoi migliori giocatori rischi di saltare la competizione.