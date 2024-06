Euro 2024, il gol non basta: Spalletti lascia fuori Zaccagni

TUTTOmercatoWEB.com

Che questa Nazionale sia più o meno temibile saranno solo il tempo e le prestazioni a dirlo. Quel che è certo è che se Mattia Zaccagni non avesse segnato quel gol all'ultimo minuto contro la Croazia, l'Italia oggi sarebbe ufficialmente fuori da Euro 2024. Il ct Spalletti non gli ha mai dato fin qui l'occasione di partire titolare: contro la Spagna, seppur l'avversario fosse di caratura nettamente superiore, gli Azzurri avevano messo in campo un gioco decisamente più propositivo ed aggressivo con l'ingresso del laziale in campo al 64'.

Contro la Croazia, quel che è successo lo ha visto tutta Europa, eppure, per l'importantissima gara contro la Svizzera, valida per gli ottavi di finale della competizione, Spalletti sembra lo stesso deciso a voler lasciare in panchina Zaccagni e magari inserirlo a gara in corso. Se la decisione venisse confermata (e si saprà solo nel momento in cui verranno rese note le formazioni ufficiali), lascerebbe decisamente sgomenti i tifosi, laziali e non.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA - ITALIA:

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Rieder. CT Yakin

ITALIA (4-3-3): Donnarumma: Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. All. Spalletti