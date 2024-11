Europa League, Lazio - Porto: dove vedere il match in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle spalle l'importante vittoria contro il Cagliari, la Lazio si prepara già a scendere in campo in Europa League dove sfiderà il Porto nella gara in giovedì 7 novembre alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma. Un match importantissimo per i biancocelesti che sono al momento a punteggio pieno nel giorno con tre vittorie.

Lazio - Porto: dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Lazio e Porto, in programma giovedì 7 novembre alle 21.00, sarà trasmessa in diretta tv su Sky e sarà inoltre visibile trasmessa in diretta streaming su Now e SkyGo.