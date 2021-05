Europa League, stasera il verdetto sulle finaliste: la Roma parte dal 6-2

È tempo di verdetti anche in Europa League. Dopo le semifinali di andata disputate la scorsa settimana, questa sera Roma, Manchester United, Arsenal e Villarreal torneranno di nuovo in campo per i match di ritorno. Se la gara dell'Olimpico sembra avere poco da raccontare dopo il 6-2 dell'andata, discorsi più che mai aperti all'Emirates Stadium dopo il 2-1 in favore degli spagnoli al Madrigal. Questo il programma delle gare di oggi.

Giovedì 6 maggio

Roma - Manchester United (2-6) ore 21:00

Arsenal - Villarreal (1-2) ore 21:00

Mercoledì 26 maggio

Finale al Gdańsk Stadium di Danzica