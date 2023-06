Europei U21 | Spagna, Stramaccioni incensa Gila: "Grandissima partita"

Sta per concludersi il match tra Spagna e Ucraina, valido per la fase a gironi dell'Europeo. Si è distinto per la prestazione messa in campo, Mario Gila. Il difensore si è guadagnato la fiducia del ct Denia che questa sera ha deciso di schierarlo in campo dal 1'. Il biancoceleste non si è fatto trovare impreparato e per sottolineare la sua prestazione di livello, ai microfoni di RaiSport, Stramaccioni ha affermato: "Fa bene la regia a inquadrare Mario Gila che secondo me ha fatto una grandissima partita".