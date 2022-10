EURORIVALI - Il Midtjylland allarma la Lazio: trionfo sbalorditivo in Coppa

Il Midtjylland punisce il Frederiksberg Alliancen 2000 in Coppa di Danimarca con un risultato eclatante. I ragazzi di Capellas battono gli avversari per 6-0 in trasferta con una prestazione superlativa. I danesi, prossimi avversari della Lazio in Europa League il 27 ottobre, sono andati a segno con Kaba, Evander, Gartenmann, Gustav e Chilufya. Tra i marcatori, spunta la doppietta personale del centrocampista '98 che prima sigla il gol del 2-0 su calcio di rigore al 20' e poi, replica e al 30' batte ancora una volta Yndeheim. La Lazio è avvisata. Dopo l'amaro ko per 5-1 contro il Midtjylland, la formazione di Maurizio Sarri è chiamata a rispondere presente vista la concreta possibilità di passare il turno in Europa League.