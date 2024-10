Eurorivali, Nizza simile all’Atalanta: perchè la Lazio deve stare attenta

Fonte: Riccardo Bindi - Lalaziosiamonoi

Siamo alla viglia della sfida di Uefa Europa League che vedrà gli uomini di Baroni scontrarsi contro il Nizza di Franck Haise. I francesi in campionato non hanno avuto una partenza brillante, ma restano una squadra insidiosa per via del loro stile di gioco estremamente aggressivo.Il tecnico del Nizza, nella sua precedente esperienza al Lens ha davvero stupito tutti con le sue idee propositive, portando la squadra a raggiungere risultati insperati. Anche al Nizza ha deciso di restare fedele ai suoi principi, che sta pian piano portando avanti grazie al lavoro settimanale. Il primo elemento da sottolineare è l’impiego della difesa a 3, che permette al tecnico francese di pressare continuamente i riferimenti avversari. Il Nizza infatti non teme l’uno contro uno e lascia spesso i propri difensori duellare faccia a faccia con gli attaccanti rivali. Occhio anche all’estrema libertà che il tecnico concede ai propri trequartisti, che hanno la licenza di svariare su tutto il fronte offensivo per farsi trovare smarcati. In questo senso da monitorare la posizione di Evann Guessand, 2001 molto interessante che potrebbe dare filo da torcere alla difesa laziale. Calcio aggressivo e dinamico, dunque, che potrebbe sporcare la prima uscita della Lazio. I biancocelesti dovranno essere bravi a trovare le punte con passaggi diretti o con costruzioni veloci ed efficaci, per eludere l’aggressività dei giocatori di Haise. Non resta che aspettare domani per vedere con quale spirito le due squadre entreranno in campo, ma di certo, almeno sulla carta, ci aspetta un match divertente e dal sapore adrenalinico.