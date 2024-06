Ex Lazio, Klose torna ad allenare: ecco la sua nuova squadra - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Lazio per Miroslav Klose. Dopo l'addio di Igor Tudor, l'ex attaccante era stato accostato alla panchina biancoceleste. La società però ha preferito virare su Baroni: per questo il tedesco ha firmato con un'altra squadra. Si tratta del Norimberga, club che milita nella seconda divisione tedesca. Il direttore sportivo Joti Chatzialexiou l'ha presentato in questo modo: “Miro è un allenatore estremamente meticoloso e ossessionato dai dettagli che non solo ha sperimentato e portato con sé nel corso della sua carriera da giocatore, ma ha anche sviluppato un'idea chiara come allenatore su come si può avere successo nel calcio e cosa serve per ottenerlo in campo e nello spogliatoio. Miro sa come far crescere i giovani giocatori e continuerà il nostro percorso in questo senso. Allo stesso tempo ha la giusta conoscenza del calcio che vogliamo fare qui".

Queste invece le dichiarazioni di Klose all'inizio della sua nuova esperienza: “Tradizione, passione, lavoro onesto, grandi tifosi: queste sono tutte cose che amo del calcio e che associo al Norimberga. Per questo motivo sono stato subito colto dall'opportunità di diventare allenatore qui. Il club ha una grande base con il suo lavoro giovanile su cui vogliamo continuare a costruire. Conosco e rispetto Joti da molti anni. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda nel modo in cui pensiamo al calcio. Ora è il momento di iniziare, affrontare tutte le questioni e portare la stagione subito sulla strada giusta”.