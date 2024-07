Ex Lazio | Mertens avverte Immobile: "Gli ho spiegato che in Turchia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens avverte Immobile. Dopo i tanti anni di battaglie in Serie A, i due si ritroveranno contro nella massima serie turca: l'ex Napoli con la maglia del Galatasaray, l'ex Lazio con quella del Besiktas. Ci saranno due "Ciro" nella prossima Super Lig che si sfideranno per lo scudetto e per il titolo di capocannoniere. Il belga non ha dubbi su chi sia il migliore e scherza con l'ex bomber biancoceleste: "Gli ho spiegato che in Turchia c'è soltanto un Ciro. Scherzi a parte, sono contento. È un altro grande attaccante che sceglie la Super Lig", le sue parole a La Gazzetta dello Sport.