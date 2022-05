F1 | Ferrari da paura a Monaco: 1° e 2°. Incidenti e bandiera rossa finale

Pole position col botto! Incredibile doppietta Ferrari nelle qualifiche di Monaco, e si sa quanto valgono sul tracciato del Principato. Leclerc in pole davanti a Sainz. Poi dietro a lui Perez e Verstappen. Finale incredibile con lo stesso Perez e Alonso a muro e finale in bandiera rossa. Coinvolta anche la Ferrari di Sainz. Clicca qui di seguito per leggere la -> griglia di partenza completa del Gran Premio di F1 di Monaco <-