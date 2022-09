Ferrara su Immobile: “Avevo scelto Arnautovic, ma Ciro…”

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Ferrara, con il supporto di Massimo Ambrosini, ha stilato negli studi di Dazn la sua Top 11 dei calciatori europei che giocano in Serie A. A guidare il pacchetto offensivo non poteva che esserci Ciro Immobile. Di seguito il commento dell'ex difensore di Napoli e Juventus: "Il nostro attaccante è infallibile, sono tanti anni che gioca su questi livelli. Prima avevi scelto Arnautovic? È vero ma per l'esperienza e per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni, mi sembrava giusto premiare Immobile. E poi si chiama Ciro come me (ride, ndr)".