Ferrara zittisce Cassano: “Taci, prendevi ancora il biberon. Maradona non ti avrebbe voluto”

"I giocatori con cui Maradona ha vinto a Napoli sono degli scappati di casa. Maradona ha fatto un miracolo giocando con gente scarsa al suo fianco". Aveva parlato così solo qualche giorno fa Antonio Cassano esaltando le gesta del Pibe de Oro e sminuendo i suoi compagni di viaggio nel primo scudetto partenopeo datato 1987. È arrivata prontamente la risposta tuonante dei compagni di Diego. Prima Renica e poi Ciro Ferrara, grande amico del fenomeno argentino. L'ex difensore di Napoli e Juve ha risposto a tono all'ex calciatore barese con un post su Instagram: "Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa".