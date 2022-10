Feyenoord - Lazio, i tifosi biancocelesti non abbandonano la squadra: il dato sui biglietti venduti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta con la Salernitana brucia, ma non annulla l'amore per questa squadra e questi colori. Giovedì c'è l'occasione per rialzare la testa: i biancocelesti saranno a Rotterdam per giocarsi il primo posto nel girone di Europa League contro il Feyenoord. La risposta dei tifosi è importante: secondo quanto appreso dalla nostra redazione al momento i biglietti staccati per il settore ospiti dello stadio olandese sono 564. Siamo a inizio settimana e nelle prossime ore il dato potrebbe crescere ulteriormente.