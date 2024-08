Feyenoord, Stengs show alla seconda giornata: gran gol e due assist - VIDEO

Calvin Stengs brilla con il Feyenoord. E' stato accostato a lungo alla Lazio in questa sessione di calciomercato, alla fine è rimasto in Olanda dove continua a mettersi in mostra. Grande prestazione da parte del centrocampista nella seconda giornata di Eredivisie contro lo Zwolle. La squadra di Rotterdam si impone 5-1 e il classe 1998 entra nel tabellino con un gol bellissimo, sinistro di prima intenzione da fuori area, e due assist, uno per Hancko e l'altro per Gimenez autore di una doppietta. Di seguito il video della rete realizzata da Stengs.

What a strike from Calvin Stengs ‍



The Dutchman netted Feyenoord’s third goal during their 5-1 win over PEC Zwolle on Sunday ️



( @ESPNnl) pic.twitter.com/B7oujg1C4v — Get Belgian & Dutch Football News (@GBeNeFN) August 18, 2024