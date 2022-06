FIFA, estesa la durata delle regole sul tesseramento di giocatori appartenenti a club russi e ucraini

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIFA ha reso noto che se i club affiliati all'Associazione Ucraina di Calcio (UAF) o all'Unione Calcistica della Russia (FUR) non riuscissero a ragiungere un accordo reciproco con i rispettivi giocatori e allenatori stranieri entro il 30 giugno 2022, e se non diversamente concordato per iscritto, tali giocatori e allenatori avranno il diritto di sospendere i contratti di lavoro con i loro club fino al 30 giugno 2023. Queste disposizioni danno ai giocatori e agli allenatori la possibilità di allenarsi, giocare e ricevere uno stipendio, proteggendo al contempo i club ucraini e facilitando la partenza dei giocatori e degli allenatori stranieri dalla Russia.

Inoltre è stato chiarito che i minori che fuggono dall'Ucraina verso altri paesi con i loro genitori a causa del conflitto armato saranno considerati come se avessero soddisfatto i requisiti dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a) dell' RSTP, esentandoli dalla regola che impedisce il trasferimento internazionale di giocatori prima dei 18 anni.