Figc, continuano le visite degli ispettori: Parma e Spal in A, Chievo in B

La Figc ha reso noto le visite degli ispettori nei centri sportivi delle squadre di Serie A e B: "Proseguono incessantemente i blitz del pool ispettivo della Procura Federale nei centri di allenamento delle squadre professionistiche. Oggi gli ispettori hanno visitato gli impianti sportivi di altre due squadre di Serie A, la SPAL e il Parma, e quello del Chievo Verona (Serie B) per accertare la corretta esecuzione dei Protocolli sanitari approvati dalla FIGC e validati dalle Autorità governative. Come è ormai prassi, gli ispettori hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai tamponi ed alle indagini sierologiche dei gruppi squadra. Nelle prossime ore le relazioni con la pertinente documentazione saranno trasmesse al Procuratore Federale per le valutazioni di competenza".