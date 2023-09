Filippo Inzaghi, giù le mani da Immobile: "Il più grande degli ultimi 10 anni!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Filippo Inzaghi, nell'intervista concessa a Il Messaggero, ha parlato delle dimissioni di Mancini e dell'arrivo sulla panchina della Nazionale di Luciano Spalletti. Poi, spazio ai complimenti nei confronti di Ciro Immobile. "Pippo" l'ha difeso a spada tratta, dicendosi incredulo del fatto che, nonostante i numeri collezionati, sia ancora messo in discussione. A suo avviso, il bomber della Lazio è il più grande attaccante italiano degli ultimi otto-dieci anni. E ora, con il nuovo ct che opta per lo stesso modulo di Sarri, l'Italia deve ripartire da lui. Non si sbilancia, invece, su chi vede favorito per lo scudetto. Menzionando anche la Lazio, ha spiegato che la dirigenza ha fatto investimenti importanti sul mercato per rimanere nel gruppo di vertice.

