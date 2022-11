Fiorentina, Jovic fa la gaffe e poi si scusa: la reazione della piazza viola

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luka Jovic ha fatto arrabbiare i suoi tifosi. L'attaccante serbo è ripartito dalla Fiorentina dopo le esperienze non positive con Real Madrid e Eintracht Francoforte. Nell'intervista rilasciata al sito ATV ha parlato del suo arrivo in Toscana: "Ho preso la decisione dopo aver pensato a tutto e dopo aver visto di persona cosa mi portava ogni offerta in quel momento. Ho deciso di venire alla Fiorentina anche se avevo offerte da club più grandi. Per non parlare dell'aspetto economico. Tutti sanno che ho fatto sacrifici economici per venire qui. Ritengo che venire alla Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per tornare alla mia vecchia forma e tornare di nuovo in un grande club". Queste dichiarazioni non hanno fatto felici i sostenitori viola che ritengono la squadra gigliata un punto d'arrivo e non un trampolino di lancio.

LE SCUSE - Il giocatore ha emanato un comunicato con cui ha chiesto scusa a tutti i tifosi che hanno frainteso le sue parole: "Mi scuso se la mia risposta è stata fraintesa. Alla Fiorentina sto molto bene, non ricordo di essere mai stato più felice a livello professionale. La Fiorentina è un grande club, dove hanno giocato alcuni dei nomi più importanti della storia del calcio. E spero di poter fare parte anch'io, presto, di questa gloriosa storia".