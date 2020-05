FORMELLO - Lazio, Correa ok. Che magia Luis Alberto! - VD

FORMELLO - L’appello di Simone Inzaghi: Correa? Presente. Tucu in gruppo, come lui Adekanye. Lungodegenti a parte, la rosa è al completo. L’argentino ieri si era fermato durante gli allunghi per un fastidio alla caviglia, il classe '99 invece era rimasto totalmente a riposo. Stamattina entrambi in campo con i compagni. Seduta intensa, la Lazio va a mille al Fersini, vengono organizzate delle partitine 3 contro 2 (per i movimenti in superiorità e inferiorità numerica) e poi cinque contro cinque con l’utilizzo delle sponde. Leiva chiude la seduta con un tap-in a porta vuota, il brasiliano porta a termine la seduta senza controindicazioni. Sta recuperando a pieno dall’operazione al ginocchio destro effettuata a inizio aprile.



RITMO. Ma è di Luis Alberto la magia della giornata: stop, percussione, dribbling con la suola sull’uscita di Guerrieri e palla dentro con il sinistro. Classe pura. Inzaghi è un martello e incita la squadra. I ritmi sono alti, Immobile è assatanato e sprona tutti, Parolo non ci sta e contesta le decisioni “arbitrali”. Nessuno vuole perdere. Gli unici assenti sono Strakosha e Vavro. Il portiere, alle prese con un’infiammazione al quinto metatarso, si riaggregherà nel giro di una settimana. Il difensore avrà bisogno di un po’ più di tempo, ha riportato uno stiramento durante la quarantena. Tra qualche giorno torneranno a Formello anche Proto e Lulic, i due calciatori ancora all’estero.

Pubblicato il 29-05 alle 11.40