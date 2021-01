FORMELLO - Lazio, il piano derby: Correa e Fares ci provano. E Lulic...

FORMELLO - Countdown derby: -5. Domani mattina la seduta di scarico, da martedì inizierà la preparazione alla partitissima con la Roma. Inzaghi spera di recuperare Correa e Fares almeno per la panchina. Il Tucu si è fermato con il Milan per un’elongazione al polpaccio, l’ex Spal a metà dicembre per uno stiramento muscolare. È più avanti l’attaccante nel protocollo riabilitativo, dovrebbe farcela. Il tecnico biancoceleste, vedendo le ultime prestazioni di Caicedo, non dovrebbe comunque cambiare il partner di Immobile. A centrocampo previsti gli stessi interpreti di Parma. Occhio alle condizioni della difesa: Acerbi e Luiz Felipe hanno stretto i denti al Tardini, potrebbero rimanere a riposo qualche giorno prima di allenarsi in gruppo. Strakosha è finito ko, secondo la versione ufficiale della società per un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra (il comunicato parla di infortunio riportato contro la Fiorentina). Fronte Lulic: il capitano dovrà mostrare ulteriori progressi in settimana, in caso di responsi positivi potrebbe prendere il posto di Djavan Anderson nella lista del campionato.