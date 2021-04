FORMELLO - Lazio, Inzaghi deve scegliere il ruolo di Marusic

FORMELLO - Secondo allenamento settimanale, stessi assenti del primo: anche stamattina sono rimasti a riposo Patric (problemi alla schiena) e Luis Alberto, alle prese con la caviglia destra malconcia. Aveva stretto i denti sabato per giocare tre giorni dopo la brutta distorsione, ora si sta limitando alle sedute di fisioterapia. Proverà a riaggregarsi a ridosso della trasferta di Verona. Sensazioni positive dopo il secondo tempo disputato con lo Spezia. Ai box, oltre ai due spagnoli, c’è solo Luiz Felipe, che sta ultimando il protocollo riabilitativo dell’operazione alla caviglia effettuata in Germania. Inzaghi attende il suo recupero, poi dovrà decidere (quando sarà in condizione) al posto di chi inserirlo nella lista per il campionato.

PREPARAZIONE. Contro il Verona non ci saranno gli squalificati Lazzari e Correa (un turno di stop per entrambi), diverse soluzioni per la loro sostituzione. In attacco, al fianco di Immobile, è favorito Caicedo su Muriqi. Sulla fascia destra potrebbe avanzare Marusic, anche se durante le sgambate il montenegrino continua a muoversi da difensore sul centrodestra, complice l’assenza di Patric. Le intenzioni di Inzaghi si capiranno quando tornerà ad allenarsi in gruppo l’ex Barca. L’altra opzione porta allo spostamento sulla destra di Lulic con Fares a sinistra (come contro la Juventus a Torino, Lazzari era infortunato) oppure all’adattamento di Akpa Akpro, che spesso a Formello è stato testato come quinto di destra. Ci sono altri tre giorni per tirare le somme in vista del Bentegodi.

Pubblicato il 07/04