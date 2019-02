FORMELLO - Lazio, ko pesante per Luis Alberto. Inzaghi in emergenza anche a Siviglia

FORMELLO - Un elenco senza fine, quello degli infortunati della Lazio. A Formello, domani mattina, si rifarà il conto dei rimasti. Per fortuna non si aggiungerà il nome di Radu alla lista dei calciatori finiti ko: è stato sostituito per un problema gastrointestinale. Almeno nel suo caso non si tratta di uno stop muscolare. Quello che invece ha stoppato di nuovo Luis Alberto: altro che timore eccessivo da parte sua, lo spagnolo ha riportato una lesione tra primo e secondo grado all’adduttore. Rimarrà fermo per circa un mese.

KO. Immobile (elongazione) e Leiva (caviglia), in campo per uno spezzone di match a Marassi, sono gli elementi rientrati seppur non ancora al meglio. A Siviglia ci saranno. Tutti gli altri verranno monitorati quotidianamente. Milinkovic in settimana ha ripreso a lavorare in modo differenziato. I tempi per mercoledì sono stretti, non ha ancora svolto un allenamento in gruppo dallo stiramento rimediato con l’Empoli. Un recupero per la semifinale d’andata di Coppa Italia con il Milan eviterebbe il rischio di una ricaduta. Che è stato esclusa per Luiz Felipe: il nuovo infortunio, stando alle dichiarazioni dello staff medico, riguarda un muscolo diverso da quello lesionato nella trasferta di Napoli. Il brasiliano è comunque out e alle prese con un nuovo problema muscolare.

EMERGENZA. Parolo si è infortunato alla caviglia nell’andata con il Siviglia. Una brutta distorsione. Sarebbe escluso il coinvolgimento dei legamenti. Anche lui comunque out per mercoledì e probabilmente pure per il Milan. Ai box ci sono poi Bastos (lesione di primo grado), Durmisi (polpaccio affaticato) e Berisha (fastidio muscolare). Wallace (rientro verso fine febbraio) e Lukaku (ricondizionamento atletico) sono i due lungodegenti della rosa. La Lazio si presenterà a Siviglia di nuovo in una situazione di emergenza totale. Inzaghi, se vuole proseguire con lo stesso modulo, deve riproporre la linea a tre vista a Marassi con Patric, Acerbi e Radu. Per la panchina non saranno disponibili nemmeno Jordao e Neto: non fanno parte della lista per l'Europa League.