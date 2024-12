FORMELLO - Lazio, ora l'Ajax in Europa. Torna Rovella, ma Romagnoli...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Rientro in pullman a Roma e subito la ripresa con la consueta seduta di scarico. La doppia gioia contro il Napoli non ferma il lavoro della Lazio, che ora punta la tanto discussa gara di Europa League contro l'Ajax di giovedì sera. Allenamento al martedì, rifinitura al mercoledì mattina e poi la partenza per Amsterdam. Da lì mister Baroni interverrà in conferenza stampa insieme a un tesserato biancoceleste per presentare la partita.

Torneranno a disposizione sia Rovella, squalificato in campionato, che Pellegrini, affaticato e gestito in settimana. Da monitorare, invece, le condizioni di Romagnoli, uscito nel secondo tempo per una forte contusione al ginocchio sinistro. Vecino può partire con la squadra per l'Olanda, ma nel mirino c'è sempre l'Inter di lunedì prossimo (in cui mancherà Castellanos). Outi sicuramente Castrovilli, fuori dalla lista UEFA.