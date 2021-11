FORMELLO - Lazio, settimana anti-Juve: anche Felipe da falso nueve

FORMELLO - Manca Immobile? Sarri schiera anche Felipe Anderson come falso nueve. Vanno avanti le prove a Formello, riprendono alla prima seduta settimanale, scattata alle 15.30 dopo due giorni di riposo concessi alla rosa. Il tecnico studia le soluzioni anti-Juventus: Immobile verrà ricontrollato mercoledì, l'infortunio al polpaccio potrebbe essere meno serio del previsto, ma il recupero per sabato al momento sembra improbabile (l'augurio a quel punto sarebbe rivederlo per la trasferta di Napoli). Verrà valutato quotidianamente, per ora solo terapie e lavoro in piscina, gli accertamenti di ieri sono stati svolti una volta riassorbito l'edema alla zona interessata. Per questo, in attesa di ulteriori aggiornamenti, Sarri nel pomeriggio ha testato una doppia opzione: Pedro centravanti da una parte (con Zaccagni alla sua sinistra), Felipe Anderson dall'altra (tra il baby Romero e Jony, erano gli altri due del tridente arancione). Le intenzioni dell'allenatore si capiranno meglio nei prossimi giorni quando la preparazione entrerà nel vivo, soprattutto dopo il ritorno dei nazionali.

OPZIONI. A Formello si prosegue a ranghi ridotti e il gruppo viene rimpolpato dai ragazzi della Primavera. In gruppo si sono rivisti Escalante (per lui però niente prove) e Moro. In infermeria, oltre a Immobile, ci sono Lazzari e Marusic. Il primo è alle prese con una lesione al polpaccio sinistro, i tempi sono strettissimi per la Juve. Il secondo è risultato positivo al Covid prima del match del Montenegro con l'Olanda: deve ancora rientrare in Italia. Si spera che sia un falso positivo e che possa riaggregarsi presto alla squadra. Sarri, in caso di forfait confermato e mancato recupero di Lazzari, dovrebbe impiegare Hysaj a destra e Radu a sinistra oppure l'albanese sulla corsia mancina con l'adattamento di Patric dalla parte opposta.

Pubblicato il 15/11