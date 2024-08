FORMELLO - Lazio, subito in campo alla ripresa. Lazzari da monitorare

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Non c'è tempo da perdere: il mantra di Baroni è di 'lavorare duro'. La Lazio tornerà subito in campo a Formello per preparare la prossima gara contro l'Udinese (fischio d'inizio il 24 agosto alle 18:30). Già da domani mattina (ore 10) inizierà la settimana tipo verso la seconda giornata di campionato. L'unica situazione da tenere d'occhio è quella di Manuel Lazzari, uscito dal campo zoppicando con la caviglia gonfia. Rimane ai box Mario Gila, alle prese con una lesione muscolare alla coscia sinistra.