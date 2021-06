Francia - Germania, ospite d'onore in tribuna: un ex Lazio all'Allianz - FT

Miro Klose ha momentaneamente interrotto la sua carriera da assistente allenatore. Come annunciato a fine maggio, la diagnosi di due trombosi alla gamba ha spinto i medici a imporre un periodo di stop all'ex attaccante della Lazio. La pausa è soltanto parziale e non appena il problema sarà risolto Miro riprenderà il proprio cammino, con il sogno un giorno di arrivare su una panchina importante. Nel frattempo Klose ha seguito direttamente all'Allianz Arena la sconfitta della Germania contro la Francia. Il suo momento non dei migliori coincide alla perfezione con quello che sta vivendo anche la sua nazionale.