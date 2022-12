Funerali Mihajlovic, Stankovic affranto: i suoi ex compagni lo abbracciano - FOTO

Momenti toccanti ed emozioni forti durante i funerali di Sinisa Mihajlovic. Dejan Stankovic, arrivato a Roma per dare l'ultimo saluto al guerriero serbo, è stato abbracciato da tanti amici ed ex compagni ai tempi della Lazio: Corradi, Peruzzi, Liverani, Fiore, Pancaro, ma anche Serse Cosmi e il ds della Fiorentina Pradè. L'attuale allenatore della Sampdoria, visibilmente commosso e affranto per quanto accaduto al suo amico strettissimo, ha ricevuto l'affetto e il calore che merita in questo momento particolare.