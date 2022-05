Fuorigioco Acerbi, Marianella difende la Lazio: “Non è colpevole”

TUTTOmercatoWEB.com

Negli studi di Sky Sport si continua a parlare degli episodi arbitrali in Spezia-Lazio e in particolare del presunto fuorigioco di Acerbi sul gol del 4-3. A prendere le parti della società biancoceleste ci pensa Massimo Marianella. Il noto giornalista esperto di Premier League a dichiarato: "La Lazio non è colpevole di nulla, beneficia di quanto accaduto a La Spezia ma non è colpevole di nulla. Detto questo, nessuna rimborserà Roma, Fiorentina, Atalanta dei due punti in più della Lazio che ripeto non è colpevole. Questo butta tante ombre sulla VAR".