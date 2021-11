Galeazzi, Mihajlovic si commuove: “Era un grande laziale, farà parte per sempre della mia vita”

La scomparsa di Giampiero Galeazzi ha sconvolto tutto il mondo del calcio, quello del giornalismo e anche quello biancoceleste. L'ex giornalista, che non ha mai nascosto la sua fede per la Lazio, ci ha lasciato qualche giorno fa ma rimarrà per sempre nel cuore di tutti. Durante la trasmissione "Domenica In", ospite di Mara Venier, Sinisa Mihajlovic ha ricordato Bisteccone e raccontato alcuni aneddoti su di lui. La conduttrice ha sottolineato la fede di Galeazzi: "Giampiero era tifoso laziale. Anche io lo sono diventata perché gli volevo bene. Quando la Lazio perdeva lui stava in silenzio, non parlava e non voleva né cantare né ballare". L'attuale tecnico del Bologna, visibilmente commosso, ha aggiunto: "C'è da dire che per fortuna quella Lazio perdeva poche volte. Tutti noi del mondo laziale eravamo molto affezionati a Giampiero. Per noi era un amico. Abbiamo condiviso tante gioie tra cui lo Scudetto del 2000. Aveva la faccia da…, entrava e faceva quello che voleva. Purtroppo sono sempre i migliori che se ne vanno via prima. Sono molto legato a lui e mi è dispiaciuto molto della sua scomparsa. Anche mia moglie, che ha lavorato con lui, ci è rimasta davvero male. Rimarrà nei nostri cuori perché è stato un grande amico e un grande giornalista.



Galeazzi in Curva Nord il giorno dello Scudetto?

"È un ricordo bellissimo. Vederlo a distanza di 20 anni ti fa ancora provare le stesse emozioni. È una cosa che ti emoziona per forza. Lui era un grande laziale. Fa parte della nostra famiglia. Quando hai un giornalista del genere che è anche un grande laziale è un valore in più. Vincendo anche lo Scudetto era tutto perfetto. Mi emozionerò sempre guardando quelle immagini di Giampiero in Curva Nord. Sono cose che ti rimangono dentro. Così sarà per sempre, finché vivrò e lui farà sempre parte della mia vita e di quella di tutti noi laziali".