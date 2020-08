Gasperini: "L'Inter è l'unica che può togliere il trono alla Juventus"

Al termine della sfida tra Atalanta e Inter, Antonio Conte ha fortemente criticato la propria società mettendo in dubbio il suo futuro con i nerazzurri. Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Radio Rai, ha commentato l'accaduto definendo i milanesi l'unica vera rivale della Juventus per la lotta al titolo. Non considerata, dunque, la Lazio dal tecnico dei bergamaschi.

CONTE E L'INTER - "Non so cosa sia successo, ho seguito un po’ la vicenda ed è difficile giudicare da fuori. L'incontro con Antonio l'altra sera è stato cordiale, anzi i complimenti ricevuti da lui raramente li ho ricevuti da un collega. Credo che abbia fatto un grandissimo lavoro, a fine campionato siamo un po' tutti al limite delle energie. Spero che il rapporto si possa ricomporre perché penso che l’Inter sia l’unica squadra che può togliere la Juventus dal trono. E il connubio Conte-Inter è quello più accreditato".

FUTURO ATALANTA - "​Dopo due terzi posti ora il sogno Scudetto? Faremo di tutto per migliorarci, è chiaro che il calcio italiano regge e spera molto dal punto di vista economico e anche mediatico che le grandi piazze come Napoli, Milano e Roma, che hanno anche risorse superiori, possano risalire. E' un po' tutto il nostro sistema che non consente a lungo di rimanere in alto a società come l'Atalanta, ma la squadra è buona. Se la società saprà migliorarla potremo essere ancora competitivi".