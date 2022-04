Genoa, Badelj: “Con la Lazio dovremmo fare meglio. Ecco cosa servirà”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa perde la sua prima partita con Blessin in panchina. I rossoblu, in piena corsa per la salvezza, non passano al Bentegodi e vengono sconfitti dal Verona grazie a un gol di Simeone. Il prossimo impegno per il Grifone sarà a Marassi contro la Lazio. Milan Badelj, centrocampista ed ex della partita, si è avvicinato così alla sfida ai microfoni di Genoa Channel: "Ripartiamo facendo un'analisi di questa gara soprattutto nel primo tempo dove siamo mancati in ritmo e poi facendo un passo indietro e ricordandoci quanto fatto nelle ultime gare dove non abbiamo regalato i palloni agli avversari e abbiamo combattuto per tutta la sfida, cose che non abbiamo fatto oggi".

Che Genoa vedremo contro la Lazio? "Noi ci impegniamo dal punto di vista dell'atteggiamento e sicuramente dobbiamo fare meglio tecnicamente coi passaggi, dobbiamo essere bravi a regalare meno palloni agli avversari. Di far vedere quello che abbiamo fatto vedere ultimamente mettendo tanto spirito, atteggiamento, voglia e tanta voglia di soffrire per uscire da questa situazione".