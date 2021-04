Genoa, Ballardini prepara la sfida alla Lazio: il punto

Conto alla rovescia verso Lazio - Genoa, gara valida per la 34ª giornata di Serie A. Le due squadre si sfideranno domenica all'Olimpico alle 12:30 ed entrambe le compagini si stanno preparando all'incontro. Ballardini ha guidato i suoi nell'allenamento odierno al centro sportivo Gianluca Signorini iniziando la seduta in palestra con degli esercizi personalizzati per poi spostarsi sul campo. L'ex tecnico biancoceleste non potrà contare su un altro ex, Goran Pandev, diffidato e ammonito nell'ultimo match contro lo Spezia. Oltre a lui sarà assente Luca Pellegrini, out per un problema alla coscia, mentre il resto della squadra è a disposizione dell'allenatore. Ancora qualche giorno per valutare i suoi calciatori, poi Ballardini scioglierà le riserve.