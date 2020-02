Germania, sparatoria ad Hanau: bilancio di 8 morti e 5 feriti

Strage in Germania. Una sparatoria ad Hanau, in Assia ha provocato 8 morti e almeno 5 feriti. Ancora non è chiara la dinamica ma secondo la Bild, la sparatoria sarebbe cominciata in un bar in cui si fuma il narghilè. L'attacco si sarebbe svolto in due fasi, una prima sparatoria nel bar e una successiva quando altri colpi sono stati esplosi da un'auto in corsa. La polizia è intervenuta con un grosso contingente e ha delimitato la scena del crimine. L'autore o gli autori dovrebbero essere in fuga.