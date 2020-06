GIERRE AUTO: SCONTI IMPERDIBILI, FINANZIAMENTO A TASSO 0 E PRIMA RATA NEL 2021!

Se state pensando di acquistare una vettura, Gierre Auto a Roma vi offre servizi e offerte personalizzate in base alle vostre esigenze. Da Gierre Auto, concessionaria Ufficiale Kia a Roma, presente sul territorio da 47 anni, oggi vi aspettano offerte su tutta le vetture Kia. L’unica con 7 anni di garanzia ed una gamma di 15 modelli.

Partiamo da Kia Picanto , la piccola city car disponibile anche Gpl; Kia Stonic il piccolo Suv bicolor presente sia nella versione Gpl che Turbo Benzina; Sportage, il suv di successo, presente con alimentazione benzina, Gpl, diesel e Mild Hybrid; Kia XCeed il crossover coupè con una tecnologia interamente digitale; le nuove elettriche che stiamo presentando in questi giorni, Kia e-Niro e Kia e-Soul con un automonia di ricarica oltre i 450km circa, per finire con Proceed , la shooting brake che raggiunge i 204 cavalli di potenza.

Tutta la gamma Kia a Giugno è vostra da Gierre Auto con finanziamento a Tasso Zero oppure con la possibilità di pagare la prima rata a Gennaio 2021.

Gierre Auto, per venire incontro alle esigenze del cliente, oggi propone anche vetture in pronta consegna, già presenti in concessionaria e che godono di sconti imperdibili.

Parliamo di Kia Sportage in pronta consegna nella versione 1.6 Mild Hybrid con cerchi in lega da 19’’ e un costo di € 268,50 al mese chiavi in mano con un finanziamento Scelta Kia Special. Anche Kia Proceed gode di sconti per la versione in pronta consegna. Fino a 7.000 euro di vantaggi per la versione 1.6 136cv Diesel GTLine con la possibilità di acquisto con finanziamento Scelta Kia a Tasso Zero e 3 anni di assicurazione furto e incendio con valore a nuovo per 24mesi, eventi speciali e cristalli, con una rata di € 266,99 al mese.

Gierre auto è anche usato garantito, con una vasta gamma di vetture di tutti i marchi presenti nei nostri punti vendita e con la sicurezza di un acquisto senza sorprese.

Gierre Auto è presente a Roma con tre showroom, in zona San Giovanni, su Via Tiburtina adiacente alla metro Rebibbia e in Via Casilina all’uscita 18 del GRA. Gierre Auto inoltre mette a disposizione dei suoi clienti un'assistenza di 2.200 metri quadri dove rappresenta anche i brand Peugeot e Chevrolet, e con tutti i servizi per il mondo dell’auto. Meccanica, carrozzeria, centro revisioni, ricambi, impianti Gpl e molto altro.

Inoltre Gierre Auto è anche noleggio di tutti i brand a breve e lungo termine; la city car Kia Picanto, è tua con un piccolo canone da € 30 al giorno.

Scoprite tutte le offerte aggiornate mese per mese sul sito www.gierreauto.it oppure prenotate il vostro appuntamento al numero 06.20427000