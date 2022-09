Gli Altri Laziali, Acerbi titolare con l'Italia, Jony torna in campo. Ferme Serie A e B

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Nazionale Italiana; Inter) - La Serie A non scende in campo a causa della sosta per le Nazionali, ma Francesco Acerbi viene chiamato agli straordinari. Il difensore dell'Inter gioca da titolare l'intera sfida tra l'Italia e l'Inghilterra, vinta dagli azzurri per 1-0.

ESCALANTE (Cremonese) e AKPA AKPRO (Empoli) - Sono rimasti in Italia Gonzalo Escalante e Jean Daniel Akpa Akpro, non convocati dall'Argentina e dalla Costa D'Avorio. Per loro, come per tutti i giocatori rimasti con i club, queste settimane sono state di solo allenamento.

SERIE B

RAUL MORO (Ternana) e CICERELLI (Reggina) - Non è scesa in campo neanche la Serie B a causa della sosta delle Nazionali che, dunque, ha lasciato a riposo anche Raul Moro ed Emanuele Cicerelli che ne hanno approfittato per mettersi in mostra agli occhi dei propri allenatori.

SERIE C

LOMBARDI (Triestina) - Non risulta nell'elenco dei convocati Cristiano Lombardi. L'ala della Triestina ha accusato un nuovo infortunio ed è rimasto in tribuna nella sfida contro il Trento finita 1-1.

ARMINI (Potenza) - Rinvia ancora l'esordio con la maglia del lucana Nicolò Armini. L'ex Primavera resta in panchina per tutta la sfida tra il Potenza e il Crotone, terminata con il risultato di 1-1.

ROSSI (Monterosi) - Era iniziata bene l'avventura di Alessandro Rossi con il Monterosi, l'attaccante, però, si è dovuto fermare per infortunio, saltando così anche la sfida vinta per 2-1 contro il Francavilla.

NOVELLA (Picerno) - E' Mattia Novella l'unico laziale sceso in campo in Serie C. Il terzino, titolare del club lucano, questa volta rifiata e parte dalla panchina, subentrando al 74' quando il risultato tra la Fidelis Andria e il suo Picerno era già sull'1-1.

SEGUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Al minuto 85' della partita tra Sporting Gijon e Ibiza fa il suo esordio stagionale Jonathan Rodriguez. L'ala in prestito dalla Lazio torna in campo dopo l'ennesimo stop, tanto l'entusiasmo per il giocatore che sui social ha scritto: "Non vedevo l'ora di tornare a competere insieme con i miei compagni". Esulta anche il club spagnolo che pubblicando un suo video ha aggiunto: "Lo stavate aspettando...".

DURMISI (Leganès) - In campo anche il Leganès di Riza Durmisi che parte dalla panchina e subentra al 76'. La squadra del terzino danese perde per 1-0 contro l'Huesca e finisce terzultima in classifica.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Ancora infortunato Andre Anderson, non rientra tra i convocati del match di questa notte tra il San Paolo e l'Avai. Per l'italo-brasiliano, che due giorni fa ha compiuto 23 anni, non si tratta di un periodo semplice da affrontare.