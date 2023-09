Gli Altri Laziali, Cancellieri umiliato! Fares torna in campo, mentre Crespi...

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo acquisti in entrata, durante la sessione estiva la Lazio si è mossa anche in uscita, andando a piazzare tutti quei giocatori che avevano necessità di cambiare aria per fare nuova esperienza o che non rientravano nel progetto tecnico di Sarri. La stragrande maggioranza di queste cessioni sono state concluse sulla base di un prestito con opzione, o senza, di riscatto. E' proprio per analizzare nel dettaglio le loro prestazioni e aggiornare sulla continuità di rendimento di questi giocatori, che fa ritorno la rubrica settimanale: 'Gli Altri Laziali'. Gli occhi saranno costantemente puntati sull'impiego dei seguenti calciatori: Matteo Cancellieri (Empoli, prest. con dir.), Akpa Akpro (Monza, prest. con dir.), Fares (Brescia), Crespi (Cosenza), Bertini (Spal), Furlanetto (Fermana), Adamonis (Perugia), Floriani (Pescara), Marino (Foggia), Maximiano (Almeria, prest. con obbl.), Raul Moro (Real Valladolid, prest. con dir.), Marcos Antonnio (Paok Salonicco, prest. con dir.).

Serie A

CANCELLIERI (Empoli) - Che batosta per Cancellieri! Mandato in campo da Zanetti fin dal 1' contro la Roma, l'ala classe 2002 è tra i protagonisti dell'umiliazione subita dai giallorossi. Sette reti incassate e una partita a senso unico: il numero 11 viene sostituito al 60' senza aver effettuato alcun acuto. Esonerato Zanetti, adesso è pronto a subentrare Andreazzoli, cambierà la stagione dell'ex Lazio?

AKPA AKPRO (Monza) - Pareggia il Monza di Palladino contro il Lecce. Il tecnico brianzolo si porta a casa un punto importante, senza l'aiuto del nuovo arrivato Akpa Akpro che rimanda così il suo esordio in maglia biancorossa.

Serie B

FARES (Brescia) - Prima volta a disposizione, subito titolare. Mohamed Fares si presenta bene al suo nuovo pubblico. In campo per 71' aiuta il Brescia a reggere la pressione del Lecco e a conquistare una vittoria per 0-2. Buona prova per l'algerino che, finalmente, torna sul prato verde.

CRESPI (Cosenza) - Pareggio al cardiopalma per il Cosenza che, al 99', realizza il gol del 2-2 contro il SudTirol. Tra i protagonisti, però, non rientra Valerio Crespi, rimasto per tutta la partita in panchina.

Serie C

BERTINI (Spal) - Esordio per Bertini con la maglia della Spal. Il centrocampista, arrivato in prestito dalla Lazio, subentra al 57' del match perso, per 1-2, contro il Perugia. Nessuna responsabilità per il classe 2001 che entra in campo a risultato già definito.

FURLANETTO (Fermana) - Rinvia ancora, Furlanetto, il suo esordio con la Fermana. Il portiere classe 2002 resta in panchina nella partita contro il Gubbio, terminata 0-0.

ADAMONIS (Perugia) - Adamonis sfida Bertini nella sua terza partita consecutiva da titolare del Perugia. Il portiere lituano subisce una sola rete, sulla quale non ha particolari responsabilità. Per il resto della sfida non viene mai realmente impegnato, se non con conclusioni tutt'altro che problematiche.

FLORIANI (Pescara) - Non è ancora riuscito a conquistare Zeman, il terzino ex Primavera, Floriani Mussolini. Il classe 2003 è rimasto in panchina in tutte le partite giocate dal Pescara.

MARINO (Foggia) - Impiegato nei primi tre appuntamenti, Marino resta solo a disposizione nell'ultima sfida giocata dal Foggia contro l'Avellino e terminata con il risultato di 0-0. Fino a oggi il regista classe 2001 era stato sempre schierato titolare nei primi tre match giocati dai pugliese.

Liga

MAXIMIANO (Almeria) - Perde l'Almeria sul campo del Villarreal e subisce altre due reti Maximiano: di cui l'ultima, beffarda e decisiva, al 94'. Il portiere portoghese, però, non ha alcuna responsabilità sui gol incassati, entrambi scaturiti da importanti distrazioni difensive

Secunda Division

RAUL MORO (Real Valladolid) - Si rialza con un'importante vittoria il Real Valladolid, che batte per 1-0 il Cartagena (dove milita Jony, un altro ex Lazio). Raul Moro, in quest'occasione, parte dalla panchina e subentra al 60'. Il classe 2002 è protagonista di un'ottima giocata dalla sinistra, non sfruttata dal compagno che, in area, non c'entra la sfera a porta vuota.

Souper Ligka Ellada

MARCOS ANTONIO (Paok Salonicco) - Marcos Antonio non è ancora a disposizione del PAOK Salonicco, reduce da un pareggio a reti bianche contro l'Aris. Il centrocampista brasiliano è alle prese con un infortunio accusato quando ancora si trovava a Formello.