Gli Altri Laziali, Crespi segna in rovesciata: super gol in amichevole - VIDEO

Valerio Crespi sta sfruttando questo pre-campionato per far valere tutte le proprie qualità e strapparsi in un posta da titolare con il Sudtirol in vista della prossima stagione di Serie B. Trasferito in prestito dalla Lazio, l'attaccante classe 2004 nel pomeriggio di ieri ha strappato gli applausi di tutti i tifosi tirolesi con una rete da capogiro. Nel primo tempo dell'amichevole contro il Bochum, l'ex Primavera ha colpito in rovesciata un pallone vacante in area, battendo il portiere avversario e mettendo a segno il gol del definitivo 2-0.

️SUPER GOL DI CRESPI | #Crespi delizia i tifosi del #Sudtirol con un grande gol in rovesciata durante l’amichevole contro il #Bochum. pic.twitter.com/890OjQfrG0 — Voce Laziale (@vocelaziale) August 3, 2024