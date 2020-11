Globe Soccer Awards, giocatore dell'anno: ecco come votare per Immobile

IMMOBILE GLOBE SOCCER AWARDS - Ai Laziali ci pensano i Laziali. Bene, è il momento di far sentire la nostra vicinanza a Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è tra i candidati per il premio di Player of the Year di Globe Soccer Awards. Una soddisfazione in più per il vincitore della Scarpa d'Oro e detentore del record di reti in un singolo campionato di Serie A. A decidere il vincitore saranno i singoli voti e, una volta cliccato sul link in basso, basterà scegliere Ciro Immobile e premere il tasto "Vote". Ciro ha bisogno di noi, facciamogli sentire la nostra vicinanza.

CLICCA QUI PER VOTARE IMMOBILE