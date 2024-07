Greenwood al Marsiglia, cifre e stipendio: tutto quello che c'è da sapere

Mason Greenwood ha scelto il Marsiglia. I francesi hanno avuto la meglio dopo un lungo corteggiamento e si sono assicurati l'inglese nonostate le polemiche in Francia. Sindaco, tifosi e opinionisti si sono scagliati contro il club per i noti problemi avuti dal giocatore in passato con la compagna. De Zerbi ha fatto la differenza nella scelta del jolly offensivo, ma anche l'offerta economica. In Francia, infatti, sottolineano come Greenwood andrà a guadagnare il 50% in più del suo stipendio in Premier. L'ingaggio passerà da poco più di 3 milioni a stagione a 4,55 all'anno più bonus. Un bel salto di qualità per il britannico. Si conoscono anche le cifre dell'operazione per il cartellino dell'ex Getafe che costerà ai transalpini in tutto 31,6 milioni di euro (bonus compresi) più il 50% della futura rivendita.