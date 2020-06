Hellas Verona - Cagliari, 2-1 e un espulso per parte: vincono i gialloblù

Gara entusiasmante al Bentegodi tra Hellas Verona e Cagliari, un match che porta anche la prima vittoria di questa ripresa del campionato: quella degli scaligeri, che portano a casa un risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Di Carmine nel primo tempo. A nulla è servito il gol di Simeone che ha accorciato le distanze dopo l'espulsione di Borini, la superiorità numerica non è bastata al Cagliari per rimontare sugli uomini di Juric. Nel corso del secondo tempo c'è stato anche il tempo per l'espulsione di Cigarini per doppia ammonizione. Verona che ricomincia dunque da dove aveva finito, confermandosi come una potenza tra le mura amiche e agguantando il settimo posto in classifica a scapito del Milan.