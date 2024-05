Ibrahimovic: "Sono ancora il migliore. Addio al calcio? Difficile per il mio ego"

TUTTOmercatoWEB.com

Zlatan Ibrahimovic, ospite al podcast svedese ABTalks, ha parlato della sua nuova vita dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. "Cardinale mi ha fatto un’offerta che non potevo rifiutare - ha detto l'ex calciatore - Ho iniziato a lavorare con il club da tre o quattro mesi e devo dire che sta andando bene. Sto bene, la vita è bella, mi tratto bene". Decidere di lasciare il calcio giocato non è stato semplice per l'ex Milan che, senza remore, ha affermato: "Ho accettato di smettere di giocare a calcio ed è stato difficile a causa del mio ego, a causa di ciò che penso di me stesso. Io penso di essere il migliore, sono ancora il migliore, avrei anche potuto continuare, ma ho scelto di fermarmi. Voglio una bella vita per la mia famiglia. Volevo poter fare delle cose con i miei figli, se avessi continuato non avrei potuto fare tante cose, perché avevo problemi a un ginocchio. Così l’ho accettato, sono arrivato a un momento in cui ho detto ‘va bene, lascia perdere e inizia un nuovo capitolo nella tua vita’"

