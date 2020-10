Il PSG pensa al dopo Tuchel: anche Inzaghi tra i tecnici che piacciono a Leonardo

Thomas Tuchel non è più intoccabile al Paris Saint-Germain. Lo fanno sapere dalla Francia, dove mettono in discussione il futuro del tecnico tedesco sulla panchina parigina. Tuchel potrebbe non continuare l'avventura col PSG dalla prossima stagione e Leonardo starebbe già studiando per il prossimo allenatore. Stando a quanto riportato dalla piattaforma 90min.com, sarebbero 5 i profili individuati dal diesse brasiliano: Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Pep Guardiola, Thiago Motta e Simone Inzaghi. Non è certamente una notizia il fatto che l'allenatore della Lazio piaccia, e non poco, a Leonardo che probabilmente un tentativo lo ha già fatto in passato. Terminata questa frastagliata stagione (vista la posizione in bilico di Tuchel) potrebbe arrivare un nuovo affondo.