Il riscatto di Vecino: "La Lazio mi ha dato tanto. Volevo far vedere che..."

La Lazio ha cambiato pelle negli ultimi mesi. Con l'arrivo di Baroni e l'addio dei senatori, la squadra biancoceleste ha dato vita a una vera e propria rivoluzione. Complice l'ultima stagione altalenante, tutti sono stati messi in discussione. Uno dei pochi ad aver salvato la squadra dalle difficoltà è stato indubbiamente Matias Vecino, fedelissimo di Sarri e uomo in più della Lazio degli ultimi anni. Lo è tutt'oggi, Baroni lo stima e glielo dimostra concedendogli minuti e fiducia. L'uruguaiano si è aperto con noi in esclusiva. Ecco di seguito un estratto: “La Lazio mi sta dando davvero tanto. Ci siamo incontrati in un momento in cui sono stato fuori un anno per un problema al ginocchio e giocavo pochissimo. È stato veramente difficile. Sarri mi ha voluto qui, dall’inizio è stato subito molto bello. L’anno scorso magari si è notato di più perché ho segnato tanto, ma anche la mia prima stagione qui è stata straordinaria. Penso di aver dimostrato di avere una certa costanza e regolarità, sono felice perché era quello che volevo. Volevo proprio far vedere di essere un calciatore ancora valido e affidabile”. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO