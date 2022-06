Immobile e Jessica: ecco come la coppia ha scelto il nome del quarto figlio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La famiglia Immobile è pronta ad allagarsi. La nascita del quarto figlio del bomber della Lazio è prevista per il prossimo ottobre e nonostante ciò lui e la sua dolce metà hanno già deciso il nome da dare al futuro nascituro. A svelare l'aneddoto è stata la stessa Jessica in un'intervista al settimanale Chi: "Il nome? È stato un gioco divertente. Ognuno di noi, adulti e bambini, ha scritto in un bigliettino il nome che preferiva e poi abbiamo fatto pescare a Mattia. Ma ve lo diremo quando nascerà! Niente nomi strani però". Gli altri figli sono Michela 9 anni, Giorgia 7 anni e Mattia che ad agosto compirà 3 anni. Dunque, una famiglia bella numerosa. Lady Immobile però non chiude le porte ad un possibile quinto figlio: "Mi fermerei al quarto.Ma mai dire mai nella vita". Il tutto è frutto di un matrimonio che procede a gonfie vele da ormai otto anni e che la coppia ha celebrato con una cena romantica nel loro locale preferito di Roma. L'auspicio dei tifosi biancocelesti è che oltre alla vita sentimentale anche quella in campo sia ancora rosea per il numero 17 laziale.