Immobile, gli agenti Sommella e Moggi: "La Lazio è stata una grande opportunità"

Con la Scarpa d'Oro ricevuta ieri, Ciro Immobile è diventato l'orgoglio della Lazio e dell'Italia battendo campioni del calibro di Messi, Ronaldo e Lewandowski. Un vero esempio da seguire, incensato anche dalle parole, riportate dalla rassegna stampa di Radiosei, dei suoi agenti Marco Sommella e Alessandro Moggi. "La soddisfazione è vedere ripagato il sacrificio di tutti", ammette il primo, ricordando l'importanza della famiglia che lo ha sempre sostenuto e accompagnato nella sua avventura da calciatore. "I gol li ha sempre fatti" - continua - "nel tempo ha migliorato il suo repertorio, ora segna anche di testa", a testimonianza della sua completezza. Il passaggio alla Lazio segna un momento cruciale della sua carriera, una grande piazza per un giocatore reduce da qualche esperienza non soddisfacente che gli ha permesso di trovare la sua dimensione perfetta. "Era in uscita dal Siviglia dopo il prestito al Torino, sapevamo di poterlo portare via" - rivela Moggi - "Spiegammo le condizioni a Tare e Lotito che chiusero l'operazione". Ora Ciro si gode il suo momento d'oro, sperando di replicare le gesta compiute in maglia biancoceleste anche con la Nazionale.