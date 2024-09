Impallomeni: "La Lazio ha graziato il Milan. Adesso Fonseca..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso su uno dei big match dell'ultima giornata di Serie A tra Lazio e Milan, terminato sul risultato di 2-2. Secondo lui i biancocelesti avrebbero potuto vincere contro i rossoneri in evidente difficoltà. Queste le sue parole: "Milan? Cosa brutta, una grave mancanza di rispetto da due giocatori importanti. Ha fatto una cosa brutta anche Fonseca escludendoli dall'inizio. E' un autolesionismo che non deve crearsi ora. La Lazio ha graziato il Milan, Fonseca per ora rimandato. E' un sentiero pericoloso quello preso. Se non sono stati presi provvedimenti è perché tutti sono responsabili in questo momento".