INCREDIBILE New York: offerta volo+ 4 notti a Manhattan da € 912!

✨ Offerta Esclusiva per i Tifosi della Lazio! ✨

Amici biancocelesti, vi proponiamo degli ottimi pacchetti per New York. Sì, SI VA A NY! Questa offerta vi regalerà un viaggio indimenticabile. L'offerta prevede voli a/r anche diretti e il soggiorno in un bell'hotel situato in ottima posizione a Manhattan!

Come potete vedere, le date di partenza sono tante, last minute e fino a febbraio e tutti i prezzi includono la colazione. Che dite, pronti a partire?

Questi pacchetti fanno parte delle nostre Offerte Esclusive riservate al popolo biancoceleste, ai prezzi più bassi del mercato!

Eccovi le date:

05.01 - 09.01 - 1.039€

19.01 - 23.01 - 912€

25.01 - 29.01 - 936€

14.02 - 17.02 - 1.081€

Per info e prenotazioni scrivere o chiamare al numero Whatsapp: +393921443383

VIAGGI SENZA PENSIERI

