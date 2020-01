Infortunio Zaniolo, colpa del campo? Nessuna correlazione

Buche in un campo non all’altezza della Serie A? No. L’Olimpico è sotto attacco dopo aver fatto da sfondo a due partite consecutive: Lazio-Napoli e Roma Juventus. Secondo quanto filtra dalla Roma e riportato dalla rassegna di Radiosei, il campo dello stadio capitolino non è la causa dell’infortunio di Zaniolo e Demiral. Il caso era scoppiato dopo le parole di Perotti: “Campo non all’altezza della Serie A, pieno di buche”. Ad ogni modo il CONI non è più proprietario dello stadio, ma il tutto è nelle mani della società governativa Sport e Salute.

