Inghilterra, fissata la data per la riapertura degli stadi ai tifosi: i dettagli

A fine maggio gli stadi di tutta l'Inghilterra non saranno più vuoti. Il governo inglese ha infatto fissato la data di riapertura degli impianti in tutto il paese che sarà il 17 maggio proprio in vista dell'ultima giornata di camionato della Premier League. Il piano presentato da Boris Johnson prevede che negli impianti più grandi 18 entrare fino a 10.000 persone, 4.000 invece nei più piccoli. Una prova generale potrebbe esserci già il 15 maggio quando ci sarà la finale della FA Cup a Wembley.

